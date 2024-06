Przegląd tygodnia z 9.06.2024 w Złotoryi. Najważniejsze wydarzenia od 2.06 do 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Złotoryi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. [Zobaczcie zdjęcia]”?

Przegląd tygodnia: Złotoryja, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. [Zobaczcie zdjęcia] Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00.

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. 📢 Żołnierze uczą dzieci jak zachowywać się w kryzysowej sytuacji. W ciągu miesiąca przeszkoli 60 tys. uczniów i uczennic w całej Polsce Ośmiuset żołnierzy przeszkoliło sześćdziesiąt tysięcy uczniów z ponad dwóch tysięcy szkół w zakresie pierwszej pomocy, ewakuacji, reagowanie w sytuacji kryzysowej. Mija pierwszy miesiąc wspólnego pilotażowego programu MEN i MON „Edukacja z wojskiem”.

📢 Koncerty, wyścigi, potańcówki, wystawy, targi tak zapowiada się nadchodzący weekend we Wrocławiu. Co wybrać? Zobaczcie nasze propozycje! Koncerty, wyścigi konne, potańcówki, wystawy tak zapowiada się nadchodzący weekend 7-9 czerwca we Wrocławiu. Nie ma wątpliwości, że Wrocław oferuje wiele możliwości spędzenia aktywnie czasu w nadchodzący weekend. Bez względu na to, czy interesują Cię kulturalne wydarzenia, sportowe emocje czy po prostu przyjemność związana ze zwiedzaniem miasta, na pewno znajdziesz coś dla siebie!

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Złotoryja: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Złotoryi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprytny trik na przedłużenie życia truskawek. Mycie w wodzie nie wystarczy, dodaj jeden składnik. Sprawdź, jak myć i przechowywać truskawki Sezon na truskawki w pełni, warto więc jak najczęściej sięgać po te pyszne i zdrowe owoce. Jedzmy je na surowo, używajmy do ciast oraz deserów. Warto wiedzieć, jak myć truskawki oraz je przechowywać, żeby dłużej zachowały swoją świeżość. Umyte w wodzie z dodatkiem jednego składnika będą dobre do jedzenia nawet przez kilka dni. A jeśli chcesz zachować ich świeżość na dłużej, to sprawdź, jak prawidłowo mrozić truskawki.

📢 Zalew w Starych Bogaczowicach idealny na weekendowe opalanie bez tłumów, zobaczcie zdjęcia Jeżeli szukacie ustronnego miejsca nad wodą, bez tłumów, ciekawskich spojrzeń, gdzieś gdzie można zaszyć się po pracy albo w weekend i poopalać daleko od zaciekawionych spojrzeń, to mamy propozycję. Zalew w Starych Bogaczowicach. Tu odpoczniecie, poczytacie książkę, wystawicie na słońce blade nogi i nie ściągniecie wzroku tłumów. W wodzie kąpać się nie wolno, ale nogi zamoczyć owszem. Na miejscu jest także karczma, w której można coś zjeść i skorzystać z toalety. 📢 Ocalić od zapomnienia - koncert, piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu Dworu Polskiego we Wrocławiu. Piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu to wyjątkowy koncert we Wrocławiu, który odbędzie się na najpiękniejszym patio w Restauracji Dwór Polski przy Rynku 5. Organizatorzy przygotowali dla Was specjalny repertuar po meandrach twórczości Marka Grechuty! Zapowiada się fantastyczne wydarzenie i warto zapisać je sobie w kalendarzu.

📢 Międzynarodowy Festiwal Kryminału - już w sobotę poznamy zwycięzców nagrody Wielkiego Kalibru Międzynarodowy Festiwal Kryminału rozpoczyna się już w tę środę i potrwa do niedzieli. Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie sobotnia gala wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru. Ale zanim to nastąpi, czekają nas liczne spotkania z autorami popularnych kryminałów oraz wykłady. Najmłodsi miłośnicy gatunku będą mogli wziąć udział w grze detektywistycznej. 📢 Wypadek w tunelu na S3. Zderzenie autobusu z dziećmi z kolumną wojskową. Pożar lasu. Wielkie ćwiczenia służb ratunkowych (FOTO, FILM) Zanim kierowcy pojadą dolnośląskim odcinkiem drogi S3, służby ratunkowe ćwiczyli wczoraj (4 czerwca) udzielanie pomocy na tej trasie. To było jedne z największych na Dolnym Śląsku wydarzenie tego typu. W akcji wzięło udział 250 strażaków z całego Dolnego Śląska, 70 osiem pojazdów, samolot gaśniczy i śmigłowiec policyjny. Do tego ponad siedemdziesięciu policjantów i ratowników medycznych. Uczestnicy ćwiczeń przez kilka godzin brali udział w czterech oddzielnych epizodach. Wszystko po to, aby w razie prawdziwej tragedii służby nie były niczym zaskoczone. Zobaczcie filmy i zdjęcia z ćwiczeń "Tunel 2024".

📢 Najlepsza zupa ogórkowa na żeberkach. Nie popełniaj popularnego błędu przy dodawaniu warzyw. Sprawdź przepis babci na doskonałą ogórkową Jedna z najlepszych polskich zup – ogórkowa, wyśmienicie smakuje gotowana na żeberkach. To prawdziwa eksplozja smaku i witamin na talerzu. Jest niezwykle aromatyczna, sycąca oraz zdrowa. Trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, aby nie zepsuć zupy. To kolejność dodawania warzyw, przy której wiele osób popełnia błąd. Sprawdź przepis mojej babci i ugotuj najlepszą ogórkową w życiu. 📢 Otwarcie Bastionu Sakwowego we Wrocławiu już w sobotę! Impreza na Wzgórzu Partyzantów. Uwaga [wstęp wolny] Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów ponownie otwiera swoje bramy po gruntownej renowacji. Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. Zapraszamy do odwiedzenia Bastionu Sakwowego i cieszenia się jego urokami oraz atrakcjami przygotowanymi na dzień otwarcia i później.

📢 Sycący makaron z kurczakiem i szpinakiem. Pomysł na prosty i smaczny obiad. Wypróbuj przepis, a rodzina ci podziękuje Makaron z kurczakiem i szpinakiem to pomysł na prosty, smaczny i pożywny obiad. Nie musisz szukać trudno dostępnych składników, a potem długo stać w kuchni. Obiad jest gotowy w niecałe pół godziny, a w dodatku świetnie smakuje. Wypróbuj przepis na pyszny makaron ze szpinakiem i kurczakiem i podaj rodzinie wyśmienity posiłek. 📢 Plaża, jezioro, las, ryby, żaglówki, rowery, kemping, bary w czeskim kąpielisku Kristyna. Jak dojechać, jakie są ceny noclegów? Szukacie miejsca na letni wypad na weekend lub kilkudniowe wakacje blisko domu? Idealna może być Krystynka, czyli kąpielisko w Czechach nad jeziorem Kristyna koła Hradka nad Nysą. Macie tu wszystko, o czym marzycie w upalne dni. Czystą wodę w jeziorze, domki kempingowe, bary z przekąskami, ładne widoki i spacery w lesie.

📢 Pies spadł z wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Zwierzę zginęło na miejscu. Jest apel do właścicieli zwierząt Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie. Pies spadł z dużej wysokości z wieży widokowej. Zarządca wieży opublikował nagranie, jak pies biega luzem na polanie, wbiega do obiektu, a później z niego spada. Strażnicy wieży apelują do właścicieli: trzymajcie psy na smyczy. "Trauma dla wszystkich... właścicieli, naszego pracownika (...), a wyobraźcie sobie, że to nie psiak... Tylko dziecko bez opieki... MYŚLCIE prosimy, bądźcie odpowiedzialni - napisali w mediach społecznościowych. 📢 Policja zatrzymała podpalacza z Dolnego Śląska. Okazało się, że ogień podkładał 8-latek, który naoglądał się filmików w internecie Szokujące ustalenia dolnośląskich policjantów. Jak się okazuje, serię pożarów do których dochodziło w Jelczu Laskowicach w czasie długiego weekendu, wywołał 8-letni chłopczyk, który naoglądał się filmików w internecie. Straty będą duże. Wszystkie podpalenia miały miejsce w obrębie skrzyżowania przy ul. Tańskiego i Bożka.

📢 Niezapomniany koncert wspomnieniowy na zakończenie festiwalu w Opolu. Spod pióra Janusza Kondradowicza wyszło setki utworów Na zakończenie 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbył się niezwykły koncert poświęcony pamięci Janusza Kondratowicza – wybitnego autora tekstów, który swoimi utworami wpisał się na stałe w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Koncert zgromadził czołowych przedstawicieli polskiej sceny muzycznej, którzy przypomnieli twórczość zmarłego w 2014 roku artysty. 📢 Prasówka 2.06.2024 z całego tygodnia w Złotoryi. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Złotoryi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco”?

📢 Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Złotoryi najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Domy od komornika na Dolnym Śląsku. Ceny od 32 tysięcy do prawie 2 milionów złotych! Wszystkie licytacje w czerwcu! Daty, ceny, adresy”?

