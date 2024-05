Prasówka z całego tygodnia 5.05.2024 w Złotoryi. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Złotoryi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kościół Zbawiciela w Wałbrzychu - perła architektury Langhansa - zaprasza zwiedzających. Po latach zamknięcia dostępny! Zwiedzanie, zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Złotoryja, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kościół Zbawiciela w Wałbrzychu - perła architektury Langhansa - zaprasza zwiedzających. Po latach zamknięcia dostępny! Zwiedzanie, zdjęcia Pochodzący z Kamiennej Góry twórca Bramy Brandenburskiej pozostawił na Dolnym Śląsku sporo swoich dzieł. Jedno z nich przetrwało w formie niemal niezmienionej przez ponad dwa stulecia! Teraz perła architektury Langhansa dostępna jest do zwiedzania. Na tę gratkę wielbiciele architektury czekali od lat! Zobaczcie zdjęcia kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu, a także poznajcie godziny zwiedzania. 📢 Kwiaty, sadzonki, nasiona, cebule, ozdoby do ogrodów na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ, zobaczcie co można kupić i za ile. CENY, ZDJĘCIA Dzisiaj, 3 maja trzeci dzień majówki i XXXIV Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. To właśnie dzisiaj organizatorzy spodziewają się największych tłumów. My zajrzeliśmy do strefy z nasionami, cebulami, sadzonkami kwiatów i ozdobami do ogrodu, zobaczcie, co można kupić.

📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Na obwodnicy Kłodzka podczas majówki zginęły dwie osoby Tragiczny wypadek podczas majówki na obwodnicy Kłodzka. Wieczorem, 2 maja w Kotlinie Kłodzkiej zginęły tragicznie dwie osoby. Jedna osoba, w stanie krytycznym trafiła do szpitala.

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Złotoryja: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Złotoryi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W majowy weekend stracili dach nad głową. Groźny pożar w Lubawce strawił budynek mieszkalny - zdjęcia W świąteczny poranek dziewięć zastępów strażackich walczyło z pożarem poddasza wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej w Lubawce w powiecie kamiennogórskim. Pożar wybuchł w poranek 2 maja, był rozwinięty, a ratownicy obawiali się, że rozprzestrzeni się na sąsiednią zabudowę. Zobaczcie zdjęcia z tej akcji.

📢 Długi majowy weekend na Ślęży, świętej górze Słowian. Zajrzeliśmy na wieżę i do krypty w podziemiach świątyni! Byliście tam? ZDJĘCIA Długi majowy weekend na Ślęży spędzi wielu Dolnoślązaków. To popularny cel wycieczek wrocławian i mieszkańców całego województwa. Chętnie zaglądają tu w weekendy, bo podejście na szczyt jest łagodne, a na górze sporo atrakcji i turystyczna infrastruktura. Mistyczna góra, zwana świętą górą Słowian owiana jest tajemnicami i legendami. To miejsce mocy, które pokazujemy Wam na zdjęciach. Zajrzeliśmy także na wieżę widokową i do podziemi kościoła, które sięgają czasów średniowiecza, zobaczcie! 📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024: Miliony kwiatów, tłumy gości i podróż przez całą Europę - zobaczcie zdjęcia Rozpoczął się 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który w 2024 roku potrwa do 5 maja. To największa majówka na Dolnym Śląsku, która przyciąga rokrocznie dziesiątki tysięcy wielbicieli kwiatów i sztuki. W pierwszy dzień majówki odwiedzający dopisali. Podziwiają Zamek Książ i jego otoczenie ozdobione setkami tysięcy kwiatów i dziesiątkami kompozycji kwiatowych. Zobaczcie te najpiękniejsze na naszych zdjęciach i odwiedźcie wałbrzyski zamek w tę majówkę!

📢 Strzelanina w ścisłym centrum Świdnicy. Zanim padł strzał wywiązała się bójka Świdnicka policja pracuje dzisiaj (2 maja), by wyjaśnić okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem w ścisłym centrum miasta. Cały teren ogrodzono taśmami policyjnymi, a technicy ubrani w białe kombinezony zabezpieczali ślady. Wiadomo, że zanim doszło do strzelaniny na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta w Świdnicy doszło do bójki między kilkoma osobami.

📢 3-Majówka we Wrocławiu: Tradycja, Muzyka i Niespodzianki. Zobaczcie relację z pierwszego dnia na pergoli Wrocławska 3-Majówka to wydarzenie, które każdego roku przyciąga do miasta tłumy fanów dobrej muzyki i niezapomnianych wrażeń. Pierwszy dzień festiwalu, odbywający się w okolicach Hali Stulecia i malowniczej Pergoli, już za nami. Na scenach wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej, takie jak Małgorzata Ostrowska, Daria Zawiałow, Happysad czy Zalewski, zapewniając uczestnikom niezapomniane emocje i doskonałą zabawę. Ale to dopiero początek trzydniowego święta muzyki, które każdego roku inicjuje sezon plenerowych festiwali we Wrocławiu.

📢 Niesamowite niebo nad Wałbrzychem. Chmury UFO na największą dolnośląską majówkę? Zdjęcia Dolnoślązacy odwiedzający w poranek 1 maja 2024 największą dolnośląską majówkę - Festiwal Kwiatów i Sztuki z Zamku Książ, przecierali oczy ze zdumienia. Nad miastem zawisły nietypowe chmury przypominające "eskadrę latających spodków". Widowiskowe zjawisko atmosferyczne - zobaczcie zdjęcia! 📢 Prasówka z kwietnia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Złotoryi najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wyniki drugiej tury wyborów 2024 na wójta w gm. Zagrodno”? 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu: Już rdzawa i oświetlona. Internauci o nowej atrakcji - ładna już była. Zobaczcie zdjęcia Konstrukcja nowej dolnośląskiej atrakcji turystycznej - wieży widokowej w sercu Wałbrzycha - jest już gotowa. Trwają jeszcze prace związane z montażem oświetlenia obiektu i zagospodarowanie terenu wokół. Wskazano termin otwarcia atrakcji, trwa też dyskusja dotycząca walorów estetycznych wieży i pokrywającej ją powłoki z nowoczesnej stali Cortenowej. Wieża budzi skrajne odczucia: jednych zachwyca, inni mówią o niej "szkarada". Podobne emocje ponad wiek temu budziła inna ogromna, stalowa konstrukcja...

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024. W Książu jak we włoskich kurortach i na rajskich plażach. Atrakcje i ceny biletów Rusza XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który potrwa od 1 do 5 maja! Od największej majówki na Dolnym Śląsku dzielą nas tylko godziny. Zamek Książ tonie w setkach tysięcy kwiatów. W komnatach, na korytarzach i dziedzińcu poczujecie się jak na rajskich wyspach, włoskich i francuskich kurortach, przeniesiecie się na weneckie, romantyczne uliczki i powąchacie holenderskie tulipany. U nas wszystkie ważne informacje o Festiwalu Kwiatów w Książu: atrakcje, jak dojechać, gdzie zaparkować, ceny biletów, godziny otwarcia i inne szczegóły. 📢 Śmiertelny wypadek na ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu. Zginął 9-letni uczeń SP 26 na Podzamczu Ogromna tragedia na ul. Nałkowskiej na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Nie żyje 9-letnie chłopczyk, uczeń Szkoły podstawowej nr 26 w Wałbrzychu. Zginął w wypadku tuż pod blokiem, w którym mieszkał. Bliscy, społeczność szkolna, sąsiedzi są pogrążeni w rozpaczy i bólu. W miejscu, gdzie zginął chłopczyk, zapalają znicze.

📢 Śląskie atrakcje zamkowe na majówkę 2024: walki rycerskie, pokazy konne i szczątki praczłowieka w jaskini Na Śląsku, w zamkach Ogrodzieniec i Olsztyn, długi weekend majowy obfituje w wyjątkowe atrakcje. Od walk rycerskich, przez pokazy konne, po odkrywanie skarbów pradziejów w jaskiniach – to tylko część z propozycji, jakie czekają na odwiedzających. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co oferują te niezwykłe miejsca i dlaczego warto je odwiedzić. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 28.04.2024: Złotoryja, 21.04-27.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Złotoryi Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Złotoryi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyśmienite ciasta na komunię w domu. Top 9 sprawdzonych przepisów, którymi zachwycisz gości. Najlepsze ciasta na wyjątkowe okazje”?

📢 Tragedia w Wałbrzychu. Nie żyje dziecko poszkodowane w wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Szczegóły bada prokuratura Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło dziś, 27 kwietnia po godz. 11 na wałbrzyskim osiedlu Piaskowa Góra. Po zdarzeniu drogowym ze skutkiem śmiertelnym 9-letnie dziecko zmarło w szpitalu. Na miejscu czynności prowadziła policja oraz prokuratura.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.