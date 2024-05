Prasówka z kwietnia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Położony najbliżej Rynku, tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 35 XIX-wieczny dworzec Wałbrzych Fabryczny mógłby być bardziej oblegany niż Wałbrzych Centrum, jednak to relikt czasów, gdy w mieście działał przemysł wydobywczy. Dziś przystają tu dziennie dziesiątki pociągów, tylko pasażerów coraz mniej. Droga z dworca do centrum jest wyboista, można też spotkać dzikich mieszkańców okolicy. Zobaczcie zdjęcia zapomnianego dworca na trasie kolejowej Wrocław - Jelenia Góra.

Każde kolejne dane publikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, dotyczące największych stacji kolejowych w Polsce, wiążą się z lawiną pochwał dla gigantów wymiany pasażerskiej i ich lidera - Wrocławia. My przekornie wybraliśmy te przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku, z których nie korzysta dziennie nikt, lub zaledwie kilka osób. To ciche miejsca, niespieszne, bez tłoku - jakby wymarłe. Często na obrzeżach większych miast. Oto one!

18 kwietnia 2024 wałbrzyska filia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaprosiła do kampusu ANSAS na dzień otwarty. Były spotkania, ciekawe warsztaty i poważne rozmowy o tym dlaczego warto związać swoją przyszłość z tą uczelnią.

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Szokujące sceny rozegrały się w samym centrum Kamiennej Góry w biały dzień. To, jak mężczyzna z furią bije i kopie młodą kobietę, zarejestrowała kamera, a filmik trafił do internetu. Katowanej nastolatce i jej partnerowi towarzyszyło dwuletnie dziecko w wózku, na wszystko patrzyła grupka mężczyzn, którzy nie zareagowali tak, jak powinni.

Buty slingback to wyjątkowe połączenie elegancji z wygodą, które zdobyło serca kobiet niemal na całym świecie. Nie jest to nowość, ponieważ slingback śmiało można zaliczyć do obuwniczej klasyki, teraz jednak zyskują na popularności. I nie ma się czemu dziwić, pasują do wielu stylizacji i dodają im niepowtarzalnego charkteru. Nic więc dziwnego, że tak chętnie sięgają po nie mieszkanki Paryża czy też Rzymu.

Radni nie są pracownikami gminy na etacie, jednak za swoją pracę dostają pieniądze - diety. Stawka może być zróżnicowana, przy czym maksymalna wysokość diety radnego w gminie jest regulowana przez prawo. Radny więcej dostanie na konto, jeśli będzie pełnić dodatkową funkcję, ale może też stracić część pieniędzy za nieobecność na sesji rady.