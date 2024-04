Przegląd prasy z tygodnia 21.04.2024. Co działo się w Złotoryi. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Złotoryi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zapomniany dworzec kolejowy na trasie Wrocław - Jelenia Góra. Więcej tu pociągów niż pasażerów - zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Złotoryja, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zapomniany dworzec kolejowy na trasie Wrocław - Jelenia Góra. Więcej tu pociągów niż pasażerów - zdjęcia Położony najbliżej Rynku, tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 35 XIX-wieczny dworzec Wałbrzych Fabryczny mógłby być bardziej oblegany niż Wałbrzych Centrum, jednak to relikt czasów, gdy w mieście działał przemysł wydobywczy. Dziś przystają tu dziennie dziesiątki pociągów, tylko pasażerów coraz mniej. Droga z dworca do centrum jest wyboista, można też spotkać dzikich mieszkańców okolicy. Zobaczcie zdjęcia zapomnianego dworca na trasie kolejowej Wrocław - Jelenia Góra. 📢 Dolnośląskie stacje widma. Pasażerów tu nie ma, lub jest ich jak na lekarstwo! - oto ich lista Każde kolejne dane publikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, dotyczące największych stacji kolejowych w Polsce, wiążą się z lawiną pochwał dla gigantów wymiany pasażerskiej i ich lidera - Wrocławia. My przekornie wybraliśmy te przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku, z których nie korzysta dziennie nikt, lub zaledwie kilka osób. To ciche miejsca, niespieszne, bez tłoku - jakby wymarłe. Często na obrzeżach większych miast. Oto one!

📢 Miss Polonia 2024: 95 lat tradycji i nowe twarze w finale. Wśród najpiekneijszych Ola Gołębiewska ze Świdnicy, zobaczcie Miss Polonia, jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów piękności na świecie, wkracza w swoją 95. edycję z wielkim rozmachem. Wśród finalistek znajduje się Ola Gołębiewska, młoda i ambitna studentka zarządzania ze Świdnicy, która wraz z 23 innymi pięknymi kobietami będzie walczyć o koronę i tytuł najpiękniejszej Polki. Zobaczcie w galerii zdjęć Olę i jej rywalki o koronę miss.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Złotoryja: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Złotoryi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wałbrzyska filia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Dlaczego warto studiować na kierunku lekarskim w Wałbrzychu?- zdjęcia 18 kwietnia 2024 wałbrzyska filia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaprosiła do kampusu ANSAS na dzień otwarty. Były spotkania, ciekawe warsztaty i poważne rozmowy o tym dlaczego warto związać swoją przyszłość z tą uczelnią.

📢 Kwietne samochody promują XXXIV Festiwal Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. Wyglądają obłędnie Festiwal Kwiatów w Zamku Książ to najważniejsza, a na pewno największa impreza w Wałbrzychu. Każdego roku do zamku zjeżdżają dziesiątki tysięcy turystów, którzy chcą wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Impreza jest promowana we Wrocławiu i innych miastach Polski. W ub. latach m.in. w kwietnym pociągu, który jeździł po Dolnym Śląsku i na kwietnym stoisku na lotnisku. Tym razem do odwiedzenia festiwalu będą zachęcać kwietne samochody. Wyglądają obłędnie. 📢 Tragiczny wypadek pod Wrocławiem: dwie osoby nie żyją po zderzeniu na DK94 Do tragicznego, śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj w nocy, niedaleko Wrocławia, na drodze krajowej nr 94. Zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy. 📢 Wieża widokowa na Dzikowcu Wielkim: Zaczyna się budowa! Wieża zapewni boskie widoki - zdjęcia i wizualizacja Wieża na szczycie Dzikowca Wielkiego stanie w 2024 roku. Największa turystyczna inwestycja powiatu wałbrzyskiego na styku trzech gmin ruszyła po procesie projektowania i już wkrótce zapewni turystom ją odwiedzającym niezapomniane widoki, region zaś liczy na większy ruch turystyczny. Co zmieniło się w ciągu ostatniego roku, czyli od podpisania umowy z wykonawcą?

📢 Przez śmierdzący pakunek z butami ewakuowali dworzec w Wałbrzychu. Żart, czy omyłka? Były już cuchnące paczki w zakładach usługowych, w przedszkolu i na klatkach schodowych oraz w windzie na osiedlu Podzamcze. Tym razem nieładnie pachnący pojemnik zdezorganizował pracę najczęściej uczęszczanego dworca kolejowego na terenie Wałbrzycha. Przyczyna okazała się kuriozalna... 📢 Awantura w firmie cateringowej świadczącej usługi dla Toyoty w Wałbrzychu. Pracowników nie wpuszczono do zakładu. Zadziwiające oświadczenie Rozpacz i łzy przed Fabryką Toyoty w Wałbrzychu. 15 kwietnia pracownicy nie zostali wpuszczeni do firmy Business Bar, która świadczy usługi cateringowe dla zakładu, nie zostali wpuszczeni do zakładu przez przełożonych. Są bez środków do życia. Pomoc i interwencję zapowiedział rzecznik prasowy wałbrzyskiej Toyoty, Grzegorz Górski. - Staramy się pomóc pracownikom tej firmy - zaznacza. Otrzymaliśmy zaskakującą odpowiedź w tej sprawie.

📢 Wystawa "Iron Man" we Wrocławiu zniszczona. To promowanie pedofilii i LGBT? Sztuka czy kontrowersja? W sercu Wrocławia, na ulicy Szewskiej pojawiła się wystawa pt. "Iron Man", która stała się źródłem gorących dyskusji i kontrowersji. Ekspozycja, prezentująca fotografie i rzeźby, wzbudziła emocje nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale także w przestrzeni wirtualnej. Zdjęcia przedstawiają „sylwetki mężczyzn, akty młodzieńców”. Gabloty zostały zniszczone przez wandali dzisiaj w nocy (z 15 na 16 kwietnia). Internauci mówią o „promowaniu pedofilii i LGBT”. 📢 Wakacje last minute na majówkę 2024. Ranking 7 najtańszych kierunków na all inclusive. Spiesz się, okazje szybko znikają! To już ostatnia szansa, by tanio zarezerwować majówkę all inclusive w którymś z pięknych i słonecznych krajów południa Europy. Okazyjne oferty biur podróży rozchodzą się jak ciepłe bułeczki i trzeba się spieszyć, by upolować najlepsze ceny! Poniżej znajdziesz aktualny ranking 7 najtańszych krajów na wypoczynek wraz z linkami do ofert. Dwa kliknięcia dzielą cię od taniego urlopu w maju 2024.

📢 Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Złotoryi. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Złotoryi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.04 a 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sprawdź wyniki wyborów do rady powiatu złotoryjskiego. Kogo wybrano w Twoim powiecie w 2024 roku?”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.