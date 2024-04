Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Złotoryi. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Szokujące sceny rozegrały się w samym centrum Kamiennej Góry w biały dzień. To, jak mężczyzna z furią bije i kopie młodą kobietę, zarejestrowała kamera, a filmik trafił do internetu. Katowanej nastolatce i jej partnerowi towarzyszyło dwuletnie dziecko w wózku, na wszystko patrzyła grupka mężczyzn, którzy nie zareagowali tak, jak powinni.

W wyniku kłótni o wynik wyborów samorządowych 44-letnia kobieta z Bartoszyc zaatakowała partnera kością, na której gotowała zupę. Zraniony w głowę mężczyzna trafił do szpitala.

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Buty slingback to wyjątkowe połączenie elegancji z wygodą, które zdobyło serca kobiet niemal na całym świecie. Nie jest to nowość, ponieważ slingback śmiało można zaliczyć do obuwniczej klasyki, teraz jednak zyskują na popularności. I nie ma się czemu dziwić, pasują do wielu stylizacji i dodają im niepowtarzalnego charkteru. Nic więc dziwnego, że tak chętnie sięgają po nie mieszkanki Paryża czy też Rzymu.