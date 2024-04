Zobacz wyniki wyborów 2024 do rady miasta i na burmistrza w Złotoryi

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: LITWIN Kamil Andrzej: pozycja 4 : 19,12% (87 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: SIEMIENIEC Natalia Agnieszka: pozycja 14 : 27,25% (124 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: SZEWCZYK Karol: pozycja 15 : 13,63% (62 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: BARTNICKI Adam Ryszard: pozycja 16 : 40% (182 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: JAKUBOWSKI Andrzej: pozycja 4 : 14,15% (46 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: ĆWIEK Natalia Urszula: pozycja 14 : 25,54% (83 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: MIRAS Iwona: pozycja 15 : 40% (130 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: ZAGATA Paulina Elżbieta: pozycja 16 : 20,31% (66 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: WILCZYŃSKI Waldemar Andrzej: pozycja 4 : 34,04% (96 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: SZYMAŃSKI Grzegorz Piotr: pozycja 14 : 19,86% (56 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: MARKIEWICZ Janusz Józef: pozycja 15 : 31,21% (88 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: MILESZKO Janusz Władysław: pozycja 16 : 14,89% (42 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: ŁOZOWSKI Jarosław: pozycja 4 : 11,2% (28 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: JĘDRYSIAK Marcin Mateusz: pozycja 14 : 19,6% (49 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: ZAWIŚLAK Agnieszka Ewa: pozycja 15 : 44% (110 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: DŁUBIS Łukasz Zbigniew: pozycja 16 : 25,2% (63 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: LESIK-LESZCZEWICZ Monika Małgorzata: pozycja 4 : 23,22% (75 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: POTEMPA Piotr Jan: pozycja 14 : 20,43% (66 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: WIDOMSKI Dariusz Daniel: pozycja 15 : 25,7% (83 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: SZAPOWAŁ Alicja Zofia: pozycja 16 : 30,65% (99 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: KOCYŁA Andrzej Marcin: pozycja 14 : 24,46% (80 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: LISTWAN Barbara Eufemia: pozycja 15 : 13,46% (44 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: BANASZEK Józef: pozycja 16 : 12,23% (40 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAW MARKIEWICZ: MARKIEWICZ Przemysław Robert: pozycja 20 : 49,85% (163 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: KIRAGA Estera: pozycja 4 : 17,02% (64 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: DJORIĆ Agnieszka Zuzanna: pozycja 14 : 33,78% (127 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: KOŚCIUK Małgorzata: pozycja 15 : 19,95% (75 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: JAWOROWSKA Aneta Maria: pozycja 16 : 29,26% (110 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: CYBIN Bożena: pozycja 4 : 14,66% (56 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: BARANOWSKI Artur Mariusz: pozycja 14 : 32,46% (124 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: MIARA-STĘPIEŃ Małgorzata: pozycja 15 : 29,58% (113 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: ANTONOWICZ Leszek Stanisław: pozycja 16 : 23,3% (89 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: BECHCICKI Sebastian Jan: pozycja 4 : 15,15% (73 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: KAPRAL Tomasz Stanisław: pozycja 14 : 21,99% (106 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: PAZERA Stanisław: pozycja 15 : 39% (188 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: BAJOWSKI Tomasz Jan: pozycja 16 : 23,86% (115 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: CHABIOR Waldemar Jerzy: pozycja 4 : 15,47% (58 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: ŚNIEGÓRSKA Monika Maria: pozycja 14 : 21,07% (79 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: SPYRA Beata Małgorzata: pozycja 15 : 25,6% (96 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: MANOWIEC Beata: pozycja 16 : 37,87% (142 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 11

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: PALUCH Aleks Patryk: pozycja 4 : 8,19% (37 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: KARLAK Dorota Joanna: pozycja 14 : 30,97% (140 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: TOMCZYK Magdalena Małgorzata: pozycja 15 : 17,26% (78 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: TOKARZ Rafał Marcin: pozycja 16 : 43,58% (197 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: POPŁAWSKA-CZECH Ewa Maria: pozycja 14 : 28,69% (134 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: ZAJĄC Andrzej Marek: pozycja 15 : 22,06% (103 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: GAGATEK Marcin Edward: pozycja 16 : 19,91% (93 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAW DECHNIK: DECHNIK Stanisław: pozycja 17 : 29,34% (137 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 13

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: STALSKI Mariusz: pozycja 4 : 29,03% (117 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: WACHEŁKA Tomasz Aleksander: pozycja 14 : 25,06% (101 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: TETERYCZ Marcin Mariusz: pozycja 15 : 17,87% (72 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA SPYCHAŁY: SPYCHAŁA Dariusz: pozycja 19 : 28,04% (113 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: MACIEJEWSKI Paweł Wiktor: pozycja 14 : 37,9% (166 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: WOŹNIAK Jakub: pozycja 15 : 31,74% (139 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: KACZMAREK Oliwia Daria: pozycja 16 : 18,72% (82 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA WIECZORKA: WIECZOREK Roman Stanisław: pozycja 18 : 11,64% (51 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 15

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: ZWIERNIK Joanna: pozycja 4 : 13,69% (49 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ MACIEJEWSKI: MICHAŁOWSKI Stanisław: pozycja 14 : 24,02% (86 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARA ZWIERZYŃSKA DOSKOCZ DZIAŁAJMY RAZEM: WOLAŃSKA Lilia Stefania: pozycja 15 : 31,84% (114 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWEŁ KULIG INWESTUJMY W PRZYSZŁOŚĆ: SZYMANIAK Tomasz Krzysztof: pozycja 16 : 30,45% (109 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na burmistrza w Złotoryi

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na burmistrza w Złotoryi

Kto może kandydować na burmistrza w wyborach samorządowych?

Na burmistrza może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na burmistrza?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.