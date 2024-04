Tygodniowy przegląd prasy 28.04.2024: Złotoryja, 21.04-27.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Złotoryi

W piątkowe przedpołudnie, na odcinku autostrady A4 pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi, doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Ten niefortunny incydent spowodował znaczne utrudnienia w ruchu, tworząc długi korek w kierunku Legnicy. Kierowcy, którzy znaleźli się w pobliżu miejsca zdarzenia, muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż lewy pas jezdni pozostanie zablokowany do czasu zakończenia działań policyjnych.

Komunia święta to jedna z tych uroczystości rodzinnych, na których najważniejsze jest dziecko. Na to wydarzenie, nie tylko mamy zastanawiają się, w co ubrać się w ten majowy dzień. Oto poradnik dla każdej kobiety. Zobacz kilka propozycji stylizacji na komunię.