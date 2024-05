Przegląd prasy 14.05.2024 Złotoryja. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Złotoryi

Zdrowy chleb tostowy jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zrobić go z mąki pełnoziarnistej, która będzie miała większą ilość błonnika. Prosty chleb na tosty piekę także z odrobiną pesto z bazylii. W takiej wersji pasuje do kanapek we włoskim stylu. Wypróbuj ten przepis w wersji, która najbardziej przypadnie ci do gustu.