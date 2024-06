Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Złotoryi. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Klasyczne ravioli ze szpinakiem i ricottą to rodzaj nadziewanych kwadratowych lub okrągłych pierożków. Rzadziej zobaczysz uformowane w półksiężyce jak polskie pierogi. Sposób na włoskie danie po raz pierwszy pojawił się na profilu Pasta Queen na Instagramie w 2021 roku. Przepis na ravioli ze szpinakiem „królowej makaronu” znajdziesz w niedawno opublikowanej w Polsce książce „Pasta Queen”. Zachęcam cię do wypróbowania tego domowego dania.

Wrocławscy kibice piłki nożnej już wkrótce będą obchodzić swoje święto - rozpoczyna się Euro 2024. To doskonała okazja, by spędzić ten czas z przyjaciółmi i wspólnie przeżywać sportowe emocje. Gdzie we Wrocławiu można będzie obejrzeć transmisje z Euro 2024? Oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś dla siebie, by doświadczyć niezapomnianych sportowych chwil.

Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia 22 czerwca br. Ale miłośnicy kąpieli wodnych i słonecznych już mogą korzystać z wodnego parku zabaw Ninja Water Park i chłodzić się w wodzie. Działa też restauracje i pole dla kamperów. Już w najbliższy weekend uruchomione zostaną także ślizgawki. Po ubiegłorocznym remoncie zalew w Radkowie to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków nad wodą!