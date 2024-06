Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Złotoryi. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu złotoryjskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Na tę chwilę czekaliśmy od dawna. Cieszyliśmy się wieżą w Parku Sobieskiego od rana do późnego popołudnia. Teraz atrakcja jest zamknięta z powodu burzy! Od 21 czerwca 2024 - godz. 10.30 - nowo powstała wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu zaprasza! Niesamowita stalowa 37-metrowa konstrukcja otoczona "ścieżką w koronach drzew" powstała w sercu miasta na wysokości 498 m n.p.m. przy schronisku PTTK Harcówka. Można z niej podziwiać panoramę kilku dzielnic, okoliczne miejscowości i wzgórza jak Chełmiec oraz Dzikowiec. Te widoki olśniewają! Zobaczcie.

Otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Tłumów dzisiaj rano (21 czerwca) nie było, może dlatego że zbiegło się ono z zakończeniem roku szkolnego, a może przez skwar na zewnątrz. Punktualnie o 10.30 pod wieżą pojawiło się kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze chciały zobaczyć nową atrakcję miasta. Inwestor, czyli Urząd Miasta w Wałbrzychu porównuje wałbrzyską wieżę do wieży Eifla, choć urzędnicy sami przyznają, że może trochę na wyrost. Zobaczcie, jak wygląda od środka i widoki ze szczytu.

Finalistki konkursu Miss Polonia 2024 miały niezwykłą okazję zwiedzić cztery malownicze i pełne tradycji lokalizacje na Mazowszu. Każdy z punktów wycieczki dostarczył im niezapomniane wrażenia i głębsze zrozumienie polskiej kultury oraz tradycji.

W sobotę, 22 czerwca, po długim remoncie, zostanie ponownie otwarta ulica Pomorska. Z tej okazji Łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami, przygotowali bogaty program atrakcji dla mieszkańców Wrocławia.

Kto zobaczy ukryty w lesie, niesamowity kamienny portal, ten nie dowierza własnym oczom. Znają go jedynie pasjonaci historii, grzybiarze i wielbiciele gór wspinający się na szczyt Barbarki. Mało kto wie, że to relikt rówieśniczki słynnej Lisiej Sztolni, której korytarz wydążono przelotowo pod górą. Niegdyś było to nie tylko miejsce pracy, ale i jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych! Zapraszamy na spacer tropem tajemniczego portalu, uważanego za najpiękniejszy w całym regionie.