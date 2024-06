Prasówka 2.06.2024 z całego tygodnia w Złotoryi. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dzisiaj (31 maja) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej. Na krętej drodze wojewódzkiej nr 387 zginął 54-letni motocyklista. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.

Licytacje komornicze to prawdziwe okazje dla inwestorów i osób prywatnych szukających mieszkania w niższej cenie. Podczas licytacji można nabyć nieruchomość za ułamek wartości - zwykle 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w czerwcu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, małżeństwo śpiewaków mieszkających we Wrocławiu, zaprezentują swoje talenty w „Tosce” Giacoma Pucciniego. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników opery, które odbędzie się 31 maja i 2 czerwca. Bilety na spektakle są jeszcze dostępne. Co więcej, w piątek 31 maja, na placu Wolności odbędzie się transmisja przedstawienia na budowanym ogromnym telebimie o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych.

Od niedzieli dwa słowa "Górnik Wałbrzych" odmieniane są w mieście (i nie tylko) przez wszystkie przypadki. Po 15 latach Górnik Wałbrzych znowu będzie grał w ekstraklasie. Emocje i radość sięgają zenitu, zwłaszcza wśród najwierniejszych kibiców. Dokładnie tak, jak w 2007 roku, kiedy to Górnik Wałbrzych także awansował do ekstraklasy. Wtedy decydujący mecz rozegrano w hali wałbrzyskiego OSIR-u przed własną publicznością, zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.