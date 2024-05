Przegląd tygodnia z 19.05.2024 w Złotoryi. Najważniejsze wydarzenia od 12.05 do 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Każdy weekend we Wrocławiu to gwarancja braku nudy, a ten nadchodzący (17-19 maja) nie będzie wyjątkiem. Miasto tętni życiem, oferując mnóstwo atrakcji związanych nie tylko z Nocą Muzeów. Mieszkańcy mogą liczyć na targi, pikniki, wielkie święto jednego z najpopularniejszych osiedli, aktywności sportowe oraz kino plenerowe. Wybór jest ogromny! Sprawdźcie sami!

Ten zdrowy napój probiotyczny ugasi pragnienie w czasie gorących dni. Kojarzy się z latem i jest zdrowszym zamiennikiem piwa czy napojów gazowanych. Poprawia trawienie, opóźnia procesy starzenia, a przy tym jest smaczny i orzeźwiający. Kwas chlebowy mogą pić także cukrzycy czy osoby odchudzające się, a nawet sięgają po niego dzieci i kobiety w ciąży. Czy jednak powinny go pić? Dobry i zdrowy kwas chlebowy możesz zrobić samodzielnie w domu. Wypróbuj prosty przepis.

Na 18 maja zaplanowane jest otwarcie długo wyczekiwanej atrakcji w Tatrzańskim Parku Narodowym. Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia odkryje przed tobą tajemnice najwyższych gór Polski. To idealne miejsce na wycieczkę całą rodziną! Zobacz, co oferuje nowe miejsce na mapie Tatr i ile kosztują bilety wstępu.

Już niebawem nadejdzie jeden z najbardziej magicznych dni w roku – Noc Kupały 2024. Zastanawiałeś się kiedyś, co takiego kryje się w tej nocy? Jakie obrzędy i tradycje towarzyszą temu wyjątkowemu świętu? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o Nocy Kupały oraz Nocy Świętojańskiej.

Widowisko muzyczne z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie nawiązuje do koncertów, które miały miejsce na wrocławskim Rynku z okazji przystąpienia oraz 10-lecia przystąpienia do UE — “Anioły Europy” oraz “Księga Aniołów i Ludzi”.

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.