Prasówka tygodniowa z 30.06.2024 w Złotoryi. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Złotoryja, 30.06.2024. 23.06 - 29.06.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Agata Bizuk, polska pisarka mieszkająca od niemal dwóch dekad w Irlandii, zawsze chętnie wraca do rodzinnego Wałbrzycha podczas urlopu i w swoich książkach. Jej powieści rozsławiają nasz region, a jej wierni czytelnicy przyjadą wkrótce do miejsc znanych z książek by podążyć śladem ulubionych bohaterów. Przygotowania do tej imprezy utrudnia kolizja, do której doszło we wczorajszy wieczór (26 czerwca) w Szczawnie-Zdroju. Sprawa ta zyskała szczęśliwe zakończenie - oto ono.

Jedną z muzycznych gwiazd, które uświetniły wybory Miss Polonia 2024 była Natasza Urbańska! 46-latnia artystka tego wieczoru zaszalała z kreacją, która odsłaniała naprawdę dużo! Zobaczcie, jak się zaprezentowała!