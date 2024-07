Lipiec w Złotoryi: Przegląd prasy z czerwca 2024 w Złotoryi, najważniejsze informacje miesiąca

Gdy usiądziecie na ławkach przed Błękitnym Jeziorkiem, poczujcie się w Rudawach Janowickich jak w Chorwacji. W szmaragdowej wodzie odbijają się drzewa i skały. Woda jest czysta, widać dno zbiornika. Możecie oddać się wakacyjnemu lenistwu. Teraz jest tu wyjątkowo pięknie. Jeziorka: Żółte, Purpurowe i Zielone też są piękne. Piszemy jak tu dojechać, gdzie zostawić samochód, co zjeść i podajemy kilka innych praktycznych porad przed wycieczką do Kolorowych Jeziorek.

Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę, nie wie dlaczego zaatakował. Miecz kupił na targu.

To był błyskawiczny awans - starszy brygadier Paweł Kaliński, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu został zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP na Dolnym Śląsku. W poniedziałek, 17 czerwca w siedzibie PSP w Wałbrzychu odbyła się uroczystość odwołania go i jednocześnie powołania.

Nie trzeba jechać do Prowansji, by poczuć urok tej francuskiej krainy. Blisko Jeleniej Góry zachwycą was pola lawendowe. Rośliny właśnie zakwitły. Uprawy ciągną się po horyzont. Zapach jest obłędny, a widoki jasnofioletowych plantacji są fantastyczne. Zrobicie tu świetne zdjęcia. W galerii znajdziecie opisy plantacji i wskazówki dojazdu. Wybierzcie się koniecznie!

Wrocławscy kibice piłki nożnej już wkrótce będą obchodzić swoje święto - rozpoczyna się Euro 2024. To doskonała okazja, by spędzić ten czas z przyjaciółmi i wspólnie przeżywać sportowe emocje. Gdzie we Wrocławiu można będzie obejrzeć transmisje z Euro 2024? Oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś dla siebie, by doświadczyć niezapomnianych sportowych chwil.