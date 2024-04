Sprawdź kandydatów na wójta, którzy powalczą w gm. Zagrodno w drugiej turze wyborów samorządowych 2024

Na czym polega 2 tura wyborów samorządowych?

Druga tura wyborów samorządowych dotyczy prezydenta, wójta oraz burmistrza i odbywa się wtedy, gdy podczas pierwszej tury żaden z kandydatów nie dostał więcej niż połowy ważnych głosów, czyli zwycięzca nie został wyłoniony. Do 2 tury przechodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Jest ona przeprowadzana 14 dni po pierwszej turze wyborów.

Jest również taka możliwość, że więcej niż dwóch kandydatów zdobyło liczbę głosów, która upoważnia do udziału w II turze wyborów. W tym wypadku decyduje o wyborze większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę głosów.

Zwycięzcą 2 tury jest osoba, która zdobędzie większą liczbę głosów. Jeżeli zdarzy się remis, to w takim przypadku wygrywa ten kandydat, który w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej głosów.

Lista kandydatów na wójta w gm. Zagrodno w drugiej turze wyborów samorządowych

Zobacz kandydatów na wójta w gm. Zagrodno: