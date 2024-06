Przegląd prasy 6.06.2024 Złotoryja. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Złotoryi

Międzynarodowy Festiwal Kryminału rozpoczyna się już w tę środę i potrwa do niedzieli. Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie sobotnia gala wręczenia Nagrody Wielkiego Kalibru. Ale zanim to nastąpi, czekają nas liczne spotkania z autorami popularnych kryminałów oraz wykłady. Najmłodsi miłośnicy gatunku będą mogli wziąć udział w grze detektywistycznej.

Zanim kierowcy pojadą dolnośląskim odcinkiem drogi S3, służby ratunkowe ćwiczyli wczoraj (4 czerwca) udzielanie pomocy na tej trasie. To było jedne z największych na Dolnym Śląsku wydarzenie tego typu. W akcji wzięło udział 250 strażaków z całego Dolnego Śląska, 70 osiem pojazdów, samolot gaśniczy i śmigłowiec policyjny. Do tego ponad siedemdziesięciu policjantów i ratowników medycznych. Uczestnicy ćwiczeń przez kilka godzin brali udział w czterech oddzielnych epizodach. Wszystko po to, aby w razie prawdziwej tragedii służby nie były niczym zaskoczone. Zobaczcie filmy i zdjęcia z ćwiczeń "Tunel 2024".