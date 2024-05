Prasówka Złotoryja 22.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Złotoryi nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Złotoryja 22.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ogórek to pyszne warzywo, po które warto sięgać jak najczęściej. Jest lekkostrawny i w przeważającej części składa się z wody. To oznacza, że doskonale nawadnia organizm, ale także poleca się go osobom na diecie. Poza tym ogórek zawiera wiele witamin, a także błonnik i flawonoidy. Nie zapominajmy o tym, że jest po prostu pyszny, nie tylko w mizerii. Dodajemy go do letnich sałatek oraz kiszonek. W Internecie krąży kilka mitów na temat ogórków. Czy można łączyć je z pomidorami? Czy trzeba jeść je bez skórki? I czy sposób obierania ogórków ma wpływ na ich smak?