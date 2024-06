Prasówka Złotoryja 2.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Złotoryi nie minęło Cię nic ważnego

Interwencje WOPR-u na Dolnym Śląsku w czasie długiego, czerwcowego weekendu przyprawiają o gęsią skórkę. Mieszkańcy igrają z życiem, a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma pełne ręce pracy. Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Bardzie Śląskim. Przewrócił się tam ponton, a do wody wpadły osoby, które nim płynęły. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. We Wrocławiu do Odry z wysokiego mostu wskoczył mężczyzna! z podejrzeniem urazu kręgosłupa trafił do szpitala!